وقت معين للدخول ومنع للاحتفال.. اقبال ضعيف لحضور مباراة العراق والكويت (فيديوهات)

وقال مراسل ، إن منافذ بيع التذاكر امام المدينة الرياضية بمحافظة تشهد انخفاضاً كبيراً في بيع تذاكر دخول مباراة والكويت ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الألم 2026.فيما قال أحد العاملين في بيع التذاكر أن انخفاض الاقبال بسبب أجواء رمضان متوقعاً ان المدينة ستشهد زخماً بعدد الجماهير لشراء البطاقات بعد الإفطار.ومنع رئيس اللجنة الأمنية، في مجلس عقيل الفريجي في وقت سابق، اي احتفال بعد انتهاء مباراة والكويت المقرر اقامتها يوم غد الخميس، احتراماً لأيام جرح واستشهاد (ع)"، مضيفاً، أنه "وضعنا خطة امنية محكمة في داخل وخارج الملعب".بدوره، أشار قائد عمليات اللواء سعد عريبي خلال المؤتمر الى، أنه "وضعنا خطة أمنية تشترك بها كافة القطعات، وهناك ثلاث أطواق أمنية بالاشتراك مع أفواج من ميسان والبحرية، مع الابتعاد عن عسكرة المدينة الرياضية"، مردفاً، أنه "يمنع دخول أي حمايات لأي شخص عدا العجلات الشخصية والسائق فقط".من جانبه، بين قائد شرطة اللواء لطيف السعد، أنه "هيئنا كل المستلزمات إنجاح هذه المباراة مع معالجة الأخطاء السابقة"، مشيرا الى أن "دخول الجماهير قد يكون قبل 4 ساعات من وقت المباراة".وأكمل أن "دولة أعطت أوامر وتوجيه بعدم دخول الحمايات الشخصية"، مستدركاً أن " قيادة الشرطة عازمة على تأمين مواقف السيارات بشكل جيد من خلال طوقين أمنية خاصة في حماية العجلات".وفي وقت سابق، دعا رجل الدين السيد محمد الصافي في خطبة له تابعتها نيوز، الى تأجيل مباراة والكويت يومين او ثلاثة أيام كونها تتزامن مع جرح (ع)"، مبينا ان "هذه المباراة ستسرق الحزن والالم من المواطنين".واضاف ان "هذه المباراة في يوم جرح (ع) بمثابة احتفال في ليلة القدر"، داعيا "المؤسسة الدينية والعشائر والحكومة المحلية بالبصرة الى التحرك وتأجيل المباراة كون الخميس فيه خصوصية دينية".وتابع ان "هناك من لا يحترم هذه الأيام لكننا نقدس هذه الأيام"، لافتا الى ان "تأجيل المباراة تحدث في العالم بسبب الامطار او حوادث طارئة".فيما أكد رجال دين اخرين على نفس الخطوة، فيما طالب اخرين بنصب مواكب حسينية بالقرب من المدينة الرياضية لتحويل الأجواء من افراح الى هدوء فقط مع توزيع اطعمة ومشروبات مجانية على الحاضرين الى المباراة.