الدفاع المدني تصدر وصايا للمواطنين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
60 دقيقة.. تفاصيل مكالمة "جيدة" بين ترامب وزيلينسكي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-519913-638779891237820103.jpg
الدفاع المدني تصدر وصايا للمواطنين
محليات
2025-03-19 | 09:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,997 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
أصدرت
مديرية الدفاع
المدني في
كربلاء
، اليوم الأربعاء، وصايا للمواطنين.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ‘
السومرية
نيوز، انها "قامت بتشكيل لجنة بإشراف العميد سعد
إسماعيل
خليل
، وقائم مقام المركز، حيث قامت بحملات تفتيشية مكثفة على مدن الألعاب والحدائق العامة والمتنزهات في المحافظة، وذلك بهدف التأكد من توفر شروط السلامة العامة وحماية المواطنين".
وأضافت ان "ذه الحملات تهدف إلى:
* التأكد من التزام هذه المرافق بمعايير السلامة والأمان.
* فحص صلاحية الألعاب والمعدات المستخدمة.
* التأكد من وجود وسائل الإطفاء والإسعافات الأولية.
* توعية العاملين في هذه المرافق بأهمية السلامة.
* ضمان بيئة آمنة للزوار، وخاصة الأطفال.
وتابعت "كانت نتائج الحملة:
* كشف بعض المخالفات وعدم الالتزام بشروط السلامة.
* تم توجيه إنذارات للمخالفين وإلزامهم بتصحيح الأوضاع.
* تم غلق بعض مدن الألعاب لحين جلب شهادات فحص.
* الإشادة بالتزام بعض المرافق بمعايير السلامة.
وأوصت
مديرية الدفاع
المدني بعدد من الوصايا والارشادات منها:
* ضرورة التزام جميع المرافق الترفيهية بمعايير السلامة.
* إجراء صيانة دورية للألعاب والمعدات.
* توفير وسائل الإطفاء والإسعافات الأولية.
* تدريب العاملين على التعامل مع حالات الطوارئ.
* متابعة دورية من قبل الجهات المختصة لضمان استمرار الالتزام بشروط السلامة.
وبينت ان "ذلك جاء من أجل سلامة المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم في المرافق الترفيهية، وتجنب وقوع الحوادث التي قد تهدد سلامتهم".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
في كربلاء.. استنفار الدفاع المدني بحثا عن طفلين
16:09 | 2025-03-11
الدفاع المدني تكافح حريقاً داخل محطة توزيع كهرباء الخليج
09:02 | 2025-02-06
اندلاع حريق في مخازن السيراميك في كربلاء والدفاع المدني يستنفر (فيديو)
07:40 | 2025-01-28
النجف.. تسرب للغار يتسبب بحريق مطعم مشويات والدفاع المدني تتدخل (فيديو)
13:27 | 2025-01-10
كربلاء
وصايا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الخميس حتى الان
محليات
32.22%
09:39 | 2025-03-19
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الخميس حتى الان
09:39 | 2025-03-19
رجل دين عراقي يدعو إلى تاجيل مباراة العراق والكويت
محليات
30.6%
08:00 | 2025-03-18
رجل دين عراقي يدعو إلى تاجيل مباراة العراق والكويت
08:00 | 2025-03-18
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز
محليات
19.57%
06:44 | 2025-03-19
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز
06:44 | 2025-03-19
البرد يعاود من جديد وزخات مطر رعدية تستمر للأسبوع المقبل
محليات
17.61%
02:35 | 2025-03-18
البرد يعاود من جديد وزخات مطر رعدية تستمر للأسبوع المقبل
02:35 | 2025-03-18
المزيد
أحدث الحلقات
حكاية لونا
الحلقة ١٩ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-19
حكاية لونا
الحلقة ١٩ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-19
سوشيل رمضان
الحلقة ١٩ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-19
سوشيل رمضان
الحلقة ١٩ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-19
ناس برمضان
منطقة ابو سيفين بغداد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-18
ناس برمضان
منطقة ابو سيفين بغداد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-18
من الأخير
محمد توفيق علاوي - حلقة ١٨ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-18
من الأخير
محمد توفيق علاوي - حلقة ١٨ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-18
ليلة رمضانية
ليث حسين - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-18
ليلة رمضانية
ليث حسين - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-18
قطع وريد
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-18
قطع وريد
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-18
بال 90
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
بال 90
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
شباب امرأة
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
شباب امرأة
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
بات أف أم
بات أف أم 18-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-18
بات أف أم
بات أف أم 18-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-18
الأكثر مشاهدة
حكاية لونا
الحلقة ١٩ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-19
حكاية لونا
الحلقة ١٩ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-19
سوشيل رمضان
الحلقة ١٩ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-19
سوشيل رمضان
الحلقة ١٩ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-19
ناس برمضان
منطقة ابو سيفين بغداد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-18
ناس برمضان
منطقة ابو سيفين بغداد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-18
من الأخير
محمد توفيق علاوي - حلقة ١٨ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-18
من الأخير
محمد توفيق علاوي - حلقة ١٨ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-18
ليلة رمضانية
ليث حسين - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-18
ليلة رمضانية
ليث حسين - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-18
قطع وريد
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-18
قطع وريد
الحلقة ١٨ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-18
بال 90
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
بال 90
من قضاء الزعفرانية الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-18
شباب امرأة
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
شباب امرأة
الحلقة ٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-18
بات أف أم
بات أف أم 18-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-18
بات أف أم
بات أف أم 18-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-18
اخترنا لك
ما هي مدة عطلة عيد الفطر المبارك في العراق؟
12:39 | 2025-03-19
نيران ودخان.. ماذا يحدث في قاعدة عين الاسد والخضراء؟
12:16 | 2025-03-19
تخفيض الغرامات المرورية في ثلاث محافظات
11:50 | 2025-03-19
عطلة في هذه المحافظة غدا
11:20 | 2025-03-19
مصرع مسن بحادث سير على سريع محمد القاسم
11:00 | 2025-03-19
بالوثائق.. الخطوط الجوية تؤكد عدم تغيير المناصب الادارية دون الرجوع لسلطة الطيران المدني
10:59 | 2025-03-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.