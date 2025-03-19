العراق يتجه نحو الواحات الصحراوية

وقال ذياب في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، ان "ضمن مسؤولية الوزارة تأمين المياه لجميع الجهات المعنية بالزراعة"، مبينا ان "هناك توجه لزراعة الواحات الصحراوية وهذه تحتاج كميات من المياه يجب تأمينها من المياه الجوفية وبشكل مدروس وعلمي لتشجيع الواحات وإدامتها وليس فقط زراعة الشتلة وانما بحاجة الى إدامة وعناية".وأضاف، "بالاعتماد على المياه الجوفية يتم سنوياً زراعة أكثر من ثلاثة ملايين دونم بمحاصيل الحنطة والشعير"، موضحا أن " الري المحوري بواسطة الرش يستخدم بشكل واسع في المناطق الصحراوية وهذا دليل على التوجه الجاد من قبل الحكومة والمزارعين لاستثمار الصحراء".وأشار إلى أن "الوزارة تدرس إنشاء واحات صحراوية تمتد من الى البادية الجنوبية في مناطق مختارة"، مؤكداً "أهمية الواحات واستدامتها والاعتناء لتأمين المياه ونعمل على إنشاء سدود لحصاد المياه لاستدامة هذه الواحات".