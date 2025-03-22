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لجنة نيابية توجه نداء الى رئيس الوزراء
محليات
2025-03-22 | 04:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,838 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
وجهت لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اليوم السبت، نداء اﻟﻰ
رئيس الوزراء
محمد شياع
السوداني
بشان المياه، لافتة الى ان الحلول التي توضح للحفاظ على المياه ترقيعية.
وقال رئيس اللجنة حسين مردان لـ
السومرية
نيوز ان "هناك مشكلة داخلية بالمياه اكبر من المشكلة الخارجية، فرغم امتناع
تركيا
من ضخ وفتح المياه، لا توجد خطة حقيقية لرسم خارطة بتبطين الانهر المغلقة"، مشددا على "ضرورة وضع خطة من (3-5) سنوات وتبطين الانهر خاصة والعراق يمتلك انهر من شماله الى جنوبه".
واضاف ان "جميع الاعمال ترقيعية ويوجد في المحافظات مشروع او مشروعين لمسافة من 5 الى 10 كم بخصوص التبطين وانهر رئيسية وفرعية اضافة الى الجداول بالمحافظات".
وذكر ان "الخطة الزراعية في
العراق
تبلغ مساحتها مليون ونصف، حيث ان نصفها من محافظة واسط"، موجهاً نداء اﻟﻰ
رئيس الوزراء
محمد شياع
السوداني
بـ"الاهتمام اكثر بمحافظة
واسط
، وهناك المنطقة الشرقية التي تبدأ من بدرة وجصان وزرباطية وشيخ سعد التي توجد فيها مياه نقية وعيون وتتعرض لفيضانات لكن الخطط الخاصة بالحفاظ على المياه ضعيفة".
وشدد على ضرورة ان "تكون هناك سدود لحصاد المياه بحجم 100 متر مربع او 200 متر لدعم الفلاحين"، لافتا الى "الكثير من الفلاحين يعاتبوننا لعدم وجود دعم لهم".
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