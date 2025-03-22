لجنة نيابية توجه نداء الى رئيس الوزراء

وقال رئيس اللجنة حسين مردان لـ نيوز ان "هناك مشكلة داخلية بالمياه اكبر من المشكلة الخارجية، فرغم امتناع من ضخ وفتح المياه، لا توجد خطة حقيقية لرسم خارطة بتبطين الانهر المغلقة"، مشددا على "ضرورة وضع خطة من (3-5) سنوات وتبطين الانهر خاصة والعراق يمتلك انهر من شماله الى جنوبه".واضاف ان "جميع الاعمال ترقيعية ويوجد في المحافظات مشروع او مشروعين لمسافة من 5 الى 10 كم بخصوص التبطين وانهر رئيسية وفرعية اضافة الى الجداول بالمحافظات".وذكر ان "الخطة الزراعية في تبلغ مساحتها مليون ونصف، حيث ان نصفها من محافظة واسط"، موجهاً نداء اﻟﻰ بـ"الاهتمام اكثر بمحافظة ، وهناك المنطقة الشرقية التي تبدأ من بدرة وجصان وزرباطية وشيخ سعد التي توجد فيها مياه نقية وعيون وتتعرض لفيضانات لكن الخطط الخاصة بالحفاظ على المياه ضعيفة".وشدد على ضرورة ان "تكون هناك سدود لحصاد المياه بحجم 100 متر مربع او 200 متر لدعم الفلاحين"، لافتا الى "الكثير من الفلاحين يعاتبوننا لعدم وجود دعم لهم".