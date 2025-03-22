"الأخذناهن علمود الدية فقط".. عشيرة تفصل داهس ابنهم 50 ألف بصلاح الدين

وقال مراسل ، إن "عشيرة الحوري تنازلوا لقبيلة طي عن حادث الدهس لأحد أفراد عشيرتهم"، مشيرا الى ان "قيمة الفصل العشائري الذي أخذته عائلة المتوفى من المتسبب بحادث وفاة ابنهم في (خمسون ألف دينار فقط)".مواطنون ثمنوا تلك الخطوة بالتعليقات منتقدين من يطالب بفصل المليارين لبعض الحوادث، الأمر الذي يزيد من اللحمة الوطنية والمجتمعية.