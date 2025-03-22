في النجف.. 6 ملايين زائر بذكرى استشهاد الإمام علي

وقال الأمين العام للعتبة العلوية الخرسان في بيان، "بفضلِ اللهِ تعالى وببركةِ صاحبِ الحضرةِ المُطهّرة، فقد بلغَ عدد الزائرين الكلي لمرقد (صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه)، في ذكرى شهادته المعظَّمة: (6،391،390) زائرًا".وأضاف "وذلك بحسبِ ما وثَّقتهُ منظومة الكاميرات المجهّزة بتقنية العدِّ الإلكتروني، في مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للعتبة العلوية المقدّسة".