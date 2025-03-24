لا تعيين مركزي للصحة بعد 2025.. وهناك بديل واحد

وقال رئيس لجنة النيابية، ماجد شنكالي، إن "القانون المعمول به منذ عام 2000 كان يهدف إلى ضمان تدريب الخريجين الجدد داخل المؤسسات الصحية الحكومية قبل السماح لهم بمزاولة المهنة في القطاعين العام أو الخاص، إلا أن التوسع في إنشاء الكليات الأهلية وزيادة أعداد الخريجين أدى إلى تحديات كبيرة في استيعابهم جميعاً ضمن المرافق الصحية الحكومية".وأوضح، أن "التعديل الجديد المقترح يسعى إلى جعل وفقاً لاحتياجات ، بدلاً من كونه إلزامياً، وبموجب هذا التعديل، ستحدد الوزارة سنوياً العدد المطلوب من الخريجين في مختلف التخصصات الطبية والصحية، مما يحقق توازناً بين عدد الكوادر المتاحة والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية".وأشار إلى، أن "التعديل سيطبّق فقط على الخريجين الذين سيتخرجون بعد عام 2025"، كما لفت إلى أن "مجلس النواب أكمل القراءة الأولى للتعديل، إلا أن تأخر انعقاد الجلسات حال دون استكمال القراءة الثانية والمضي قدماً في مناقشته والتصويت عليه".وأكد، أن "التعديل المقترح لا يعني إلغاء التدريب الإلزامي للخريجين، بل سيشمل آليات بديلة تضمن حصولهم على التدريب المطلوب قبل مزاولة المهنة"، معتبراً أن "هذه الخطوة تأتي في إطار المبادرات التشريعية النيابية وليست كمشروع قانون حكومي"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.