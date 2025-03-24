اغلاق ثلاثة مراكز تجميل في البصرة

أعلنت دائرة ، الاثنين، عن اغلاق ثلاثة مراكز تجميل وسط المدينة.

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وقالت في بيان، "تم اغلاق ثلاثة مراكز تجميل مخالفة للشروط وسط مدينة البصرة".

وأضاف البيان "مراكز التجميل الثلاثة كانت في مناطق ومناوي والرباط"، وتوعدت المخالفين بـ"عقوبات أكثر صرامة وغلق كل من لم يلتزم بالشروط الصحية".