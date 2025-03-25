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القضاء: القبض على متهمين مارسوا جريمة السحر والشعوذة بعدة محافظات
محليات
2025-03-25 | 05:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 شوهد
السومرية
نيوز – محليات
أعلن
مجلس
القضاء الأعلى
، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهمين بجريمة السحر والشعوذة في عدة محافظات.
وقال
مجلس القضاء
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إنه "في إطار جهود القضاء والاجهزة الامنية المختصة بمكافحة الظواهر المنحرفة القي القبض على عدد من المتهمين بجريمة ممارسة السحر والشعوذة في عدد من محافظات
العراق
، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين بها".
وأضاف المجلس، "وبهذه المناسبة يحذر القضاء المواطنين من مراجعة الاماكن التي تتخذ محلا لممارسة أعمال السحر والشعوذة كون اصحابها يمارسون اعمال غير اخلاقية تستغل بابتزاز الضحايا الأبرياء".
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