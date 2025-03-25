لشهر آذار.. بغداد تمول رواتب كردستان

وذكر بيان للوزارة، انه "انتهت قبل قليل إجراءات صرف تمويل الرواتب البالغ (954.880.467.779 ديناراً) تسعمائة وإربعة وخمسون ملياراً وثمانمائة وثمانون مليوناً وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ديناراً، لتمويل رواتب شهر آذار للموظفين والمتقاعدين بإقليم ، من قبل بالحكومة الاتحادية".وأشارت إلى أن "من المقرر إضافة المبلغ يوم غد إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد بإقليم في فرع للبنك المركزي العراقي".