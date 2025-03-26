المفرقعات والمرور والدراجات والتحرش أهمها.. الإجراءات الأمنية الخاصة بعيد الفطر

وقال المتحدث باسم العميد مقداد ميري في مقطع فيديو تابعته ، إنه "تشهد مناطق البلاد استقرارا امنياً ملحوظاً وبالرغم من هذا الامن ستكون هنالك خطة امنية لتأمين الحماية للمواطنين والعتبات المقدسة".وأضاف، ان "الخطة تشمل خطة متكاملة لحماية الأسواق العامة قبل العيد وحتى انتهاء كامل المراسيم الخاصة بهذه المناسبة، مع تأمين الحماية الكافية للمتنزهات العامة وأماكن لعب الأطفال والأماكن الترفيهية وعلى أصحاب هذه المصالح اتخاذ كافة إجراءات السلامة للحفاظ على أرواح المواطنين وعلى العامة وباقي المديريات الاختصاصية متابعة ذلك قبل العيد".وتابع، أنه "سيتم تأمين جميع المراقد الدينية والعتبات والمساجد والجوامع ومقبرة وادي السلام في وكل الأماكن التي ستشهد طقوس العيد، مع منع مرور الدراجات النارية والعربات التي تجرها الخيول في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وبشكل بات".وأكمل: "تكثيف التواجد الأمني داخل الاحياء الصناعية التي ستخلو من حركة المواطنين خلال فترة العيد، والتأكيد على الأماكن الترفيهية خاصة خلال فترة العيد وتوفير الجواء الامنة والمناسبة لجميع المواطنين في هذه الأماكن والابتعاد عن كل ما يعكر صفو المناسبة وسيتم نشر فرق تتابع حركة التحرش والأمور الخادشة للحياء او ما يسمى بتفحيط العجلات".وأردف: أنه "وضع خطة الانتشار ضمن قواطع المسؤولية لمديرية شرطة النجدة بالتنسيق مع شرطة المرور وندعو المواطنين الى التعاون مع والابلاغ عن أي حالة مشبوهة، ومراقبة الأنهر والمناطق القريبة من المدن ومراسي الزوارق والكورنيش المشيد على ضفاف وعلى أصحاب المصالحة العاملة في تلك المواقع اتخاذ كافة إجراءات السلامة".وبين أنه "سيتم منع تواجد المتسولين قرب أماكن العتبات الدينية والجوامع والحسينيات ومناطق تجمع المواطنين ومناطق الترفيه والطرق المؤدية اليها وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مشيرا الى انه سيتم اجراء حملات توعوية تثقيفية للمواطنين بالتنسيق مع وسائل الاعلام لمكافحة الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع وايضاً الشائعات والأمور الأخرى التي تعكر صفو المواطنين".وأوضح أنه "يمنع استخدام وشراء الألعاب النارية والمفرقعات ومنع اقتناء المسدسات والبنادق المزيفة ويمنع إطلاق العيارات النارية وعلى الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية".ونوه بأنه "سيتم تأمين انتشار وتوزيع فرق الدفاع المدني من الإطفاء والإنقاذ والمعالجة والاسعاف ومرابطتها قرب الأسواق والمولات والأماكن الترفيهية والمساحات العامة والأماكن الحيوية والتقاطعات المهمة".ولفت الى انه "سيتم تدقيق شروط السلامة والأمان للفنادق والمطاعم والمرافق العمومية في المحافظات والتأكيد من قبل الامن السياحي من النزلاء والمؤجرين وتدقيقهم امنياً واتخاذ كامل الإجراءات القانونية بحق المطلوبين".ودعا المواطنين الى "التعاون مع وعدم ركن العجلات في الأماكن الخاطئة والمخالفة تفادياً للازدحامات في السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات او السرعة الشديدة".