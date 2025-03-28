حرب اعلان محافظات.. جدل في العراق بسبب الزبير وحلبجة

وكانت كتلة صادقون قد جمعت توقيعات مشرعين لتحريك طلب بتحويل مدينة الزبير في إلى محافظة.وتداولت وسائل إعلام صورة الطلب الموقَّع باسم النائب رفيق الصالحي وعشرات آخرين، وجاء فيها أن "مقومات إعلان محافظة جديدة، من عدد السكان والموارد، متوافرة في الزبير".وتضم الزبير حقل نفط يُنتج نحو 200 ألف برميل يومياً، وهي نقطة عبور تجارية مهمة بسبب حدودها مع ، ومنها إلى دول العربي.ووصف شيخ قبيلة تميم في مزاحم ، مقترح تحويل الزبير إلى محافظة بأنه "جريمة كبرى ومؤامرة خطيرة تستدعي الوقوف ضدها".ورفض عضو مجلس ، ، المقترح بشكل قاطع، وقال في تصريح صحافي إن "محاولة فصل الزبير تأتي ضمن صراع انتخابي يهدف إلى إثارة الرأي العام"، في إشارة إلى انطلاق التحضيرات الحكومية والحزبية للاقتراع العام المقرر إجراؤه في تشرين الثاني 2025.فيما قال النائب عن البصرة غسان العيداني، إن "جمع التوقيعات لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، لا يندرج ضمن صلاحيات مجلس النواب"، مشدداً على أن "القرار يعود إلى مجلس البصرة".ودعا العيداني إلى "الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية في مثل هذه القضايا".وسبق أن طالب مسؤولون وناشطون في الزبير بتحويل المدينة إلى محافظة، وهددوا قبل سنوات باللجوء إلى في حال عدم تمرير الطلب المقدم منذ عام 2006، لكن لم ترد عليه.ويأتي إحياء المقترح هذه الأيام مع تصاعد محاولات حزبية لإقامة إقليم شيعي يضم محافظات وسط البلاد وجنوبها.وصرح رئيس ائتلاف دولة القانون ، مطلع آذار 2025، أن "الشيعة سينفردون بالنفط إذا أُجبروا على التقسيم".كما هدد النائب حسين مؤنس، بـ"استقلال 9 محافظات إذا استمر ابتزاز الشيعة".ويتزامن مقترح تحويل الزبير إلى محافظة مع بدء البرلمان العراقي لتحويل مدينة حلبجة في إلى محافظة، بعد طلب من حكومة .وأعلن رئيس الحكومة ، في آذار 2023، استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى للتصويت عليه.وكانت رئاسة الجمهورية قد جددت في 17 آذار 2025 دعوتها إلى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة، كما حضّت القوى السياسية على تأييد المطلب.