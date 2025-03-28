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والدة الناشط "إحسان أبو كوثر" تهاجم الداخلية: ليس لديكم انصاف! (فيديو)
محليات
السومرية نيوز – محليات
هاجمت والدة الناشط المعتقل إحسان "أبو كوثر" أحد أبرز قادة تظاهرات تشرين في ذي قار، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بعد مداهمة منزلها يوم الجمعة الماضي وتعرض والد الناشط للتعذيب.
2025-03-28 | 05:40
2025-03-28T05:40:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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والدة الناشط "إحسان أبو كوثر" تهاجم الداخلية: ليس لديكم انصاف! (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
1,724 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
هاجمت والدة الناشط المعتقل إحسان "أبو كوثر" أحد أبرز قادة تظاهرات تشرين في
ذي قار
،
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
بعد مداهمة منزلها يوم الجمعة الماضي وتعرض والد الناشط للتعذيب.
وذكرت في مقطع مصور حصلت عليه
السومرية نيوز
، "هذه المناشدة الى
وزير الداخلية
حصراً، انا والدة إحسان
أبو كوثر
، كم مرة تمت مناشدتك أجل ابني ولم تلبي طلبا؟ كم مرة تمت مداهمة المنزل ولم تلبي دعوتنا؟ وما حدث بنا يوم الجمعة كارثة".
وأضافت، "من دخلوا المنزل يوم الجمعة قاموا بسرقة ممتلكاتنا ومصرفنا ومستمسكاتنا وقاموا بتكسير الأغراض، ووزير الداخلية ليس لديه انصاف، كما طالبت بإقالة
قائد الشرطة
بعد تعرض للمداهمة ونشر صور تظهر آثار التعذيب على جسد والد الناشط المعتقل.
وفي وقت سابق، نشر أحمد
الهلالي
، شقيق الناشط المعتقل إحسان "أبو كوثر"، صوراً عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، تظهر آثار التعذيب على جسد والده كما يقول والذي اعتُقل خلال الأيام الأخيرة.
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