والدة الناشط "إحسان أبو كوثر" تهاجم الداخلية: ليس لديكم انصاف! (فيديو)

وذكرت في مقطع مصور حصلت عليه ، "هذه المناشدة الى حصراً، انا والدة إحسان ، كم مرة تمت مناشدتك أجل ابني ولم تلبي طلبا؟ كم مرة تمت مداهمة المنزل ولم تلبي دعوتنا؟ وما حدث بنا يوم الجمعة كارثة".وأضافت، "من دخلوا المنزل يوم الجمعة قاموا بسرقة ممتلكاتنا ومصرفنا ومستمسكاتنا وقاموا بتكسير الأغراض، ووزير الداخلية ليس لديه انصاف، كما طالبت بإقالة بعد تعرض للمداهمة ونشر صور تظهر آثار التعذيب على جسد والد الناشط المعتقل.وفي وقت سابق، نشر أحمد ، شقيق الناشط المعتقل إحسان "أبو كوثر"، صوراً عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، تظهر آثار التعذيب على جسد والده كما يقول والذي اعتُقل خلال الأيام الأخيرة.