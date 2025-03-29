مرجع ديني عراقي يعلن غدا اول ايام عيد الفطر

وقال مكتب في تدوينة على "فيس بوك"، وتابعته السومرية، انه "نظراً للمبنى الفقهي الذي يعتمده سماحة المرجع الديني السيد في ثبوت ، والذي يعتمد على الحسابات العلمية والفلكية الدقيقة، ونظراً لمبنى سماحته في وحدة الآفاق والعيد للمسلمين في العالم أجمع، اعتماداً على النصوص الدينية، والمصالح والملاكات الاجتماعية لتشريع شعيرة العيد للمسلمين كافّة".واضاف: "ونظراً لاشتراك بلدان العالم أجمع في نهار ليلة ثبوت (الأول من شهر شوال)، وإن لم يشترك بعضها في جزء من الليل، كما هو الحال في هذه السنة بالنسبة إلى مع بلدان رؤية (كندا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية)، والذي سيصادف هذه السنة يوم غدٍ الأحد من العام الهجري 1446 الموافق 30 مارس/ آذار 2025، يُعلن سماحته لكل الأحبة المقلدين أن (يوم غدٍ الأحد) هو الأول من شهر في العالم كله".وتابع: "يوم غدٍ بحسب رأي الحيدري هو (أوّل أيام العيد) بالنسبة لكلّ مقلّديه في بلدان العالم أجمع".