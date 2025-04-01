عجلتان تتداخلان ببعضهما في كورنيش كركوك.. أحد السائقين حالته خطرة

وقال المصدر لـ ، أن "حادثاً مرورياً بين مركبتين الأولى من نوع (سني) والثانية (النترا) وقع في بمحافظة كركوك".وأشار الى انه "تم نقل سائقي العجلات الى مستشفى كركوك"، مبيناً ان أحدهم حالته خطرة".