ما هي حقيقة "الموظفة الفضائية هيا احمد راضي في مجلس النواب" واستحصالها قطعة ارض؟

نيوز- محلي

في الآونة الأخيرة، أثيرت ضجة إعلامية حول هيا ، ابنة لاعب كرة القدم العراقي الراحل ، بسبب تقارير تفيد بأنها موظفة “فضائية” في ، أي أنها مسجلة كموظفة لكنها لا تمارس عملها فعليًا.



هذه المعلومات أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وارتفاع معدلات البطالة. يُنظر إلى هذه الحالة كمثال على الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، حيث يتم منح امتيازات لأشخاص لا يمارسون وظائفهم فعليًا، مما يستنزف موارد الدولة ويؤثر سلبًا على فرص التوظيف للمواطنين المستحقين.

مراقبون طالبوا ولجنة النزاهة النيابية بالتدخل وفتح تحقيق حول ذلك، متسائلين "كم فضائي يوجد في ويتقاضون رواتبهم كاملة". وفقًا للمعلومات المتداولة، هيا مسجلة كموظفة في ، وتتقاضى راتبًا كاملاً دون استقطاعات، رغم أنها مستقرة في وتعمل هناك كطبيبة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على قطعة أرض مخصصة لموظفي المجلس بمساحة 200 في .هذه المعلومات أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وارتفاع معدلات البطالة. يُنظر إلى هذه الحالة كمثال على الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، حيث يتم منح امتيازات لأشخاص لا يمارسون وظائفهم فعليًا، مما يستنزف موارد الدولة ويؤثر سلبًا على فرص التوظيف للمواطنين المستحقين.مراقبون طالبوا ولجنة النزاهة النيابية بالتدخل وفتح تحقيق حول ذلك، متسائلين "كم فضائي يوجد في ويتقاضون رواتبهم كاملة".

من الجدير بالذكر أن هذه المعلومات نُشرت في عدة مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، مما زاد من حدة الجدل حول هذه القضية. ومع ذلك، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية من الجهات المعنية بشأن صحة هذه الادعاءات أو الإجراءات التي ستُتخذ في هذا الصدد.

تسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، وضمان أن تُمنح الامتيازات والوظائف بناءً على الكفاءة والاستحقاق، وليس على أساس العلاقات الشخصية أو المحسوبية.