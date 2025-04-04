حملة مباغتة في الديوانية.. 75 دراجة مخالفة في قبضة الشرطة

ووفقاً لبيان صادر عن ، فإن الحملة نُفذت بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء ، واستهدفت ملاحقة أصحاب الدراجات النارية المخالفين للتعليمات والقوانين المرورية.وأكدت الشرطة أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، مشيرة إلى استمرار مثل هذه العمليات خلال الفترة المقبلة.