تخطى 5 دول للوصول الى العراق.. كاي يخوض مغامرة متحديا مخاطرها (صور)

واكد كاي لـ ، "قررت خوض مغامرة غير عادية، رغم التحذيرات التي تلقيتها بخصوص السفر إلى ، الا انني انطلقت منذ عام برحلتي من ، متجهاً إلى إثيوبيا، ومن ثم إلى والأردن وسوريا ولبنان والآن أنا في ، أتجول بدراجتي الهوائية".وأضاف ان "الكثير حذروني من المخاطر التي قد اواجهها في العراق، لكن فضولي لاستكشاف المدن التاريخية والأثرية والدينية دفعني إلى تحدي هذه المخاوف"، لافتا الى "انني فوجئت بردة فعل الناس هنا؛ حيث وجدتهم يرحبون بي في كل مكان، على عكس ما عانيته في بعض الدول، حيث كانت المعاملة أكثر جفافاً".وبين "تواصلت مع السكان المحليين الذين استقبلوني بحفاوة في العراق والتقطوا معي الصور، واستضافوني في منازلهم، حيث زرت مدن وكربلاء وبغداد والرمادي والآن محطتي هي ، حيث أدهشني جمال ملوية وقصر العاشق".وأشار الى ان "هذه الرحلة أكدت لي أن التواصل بين الثقافات يمكن أن يكون جميلاً، وأن هناك مزيج من التاريخ والإنسانية في كل وجهة".