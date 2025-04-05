الاتصالات تعلن التحرك لحظر "تيك توك" في العراق

وقال في حديث للوكالة الرسمية، تابعته ، إن "من أبرز اولوياتنا خلال العام 2025 استكمال الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، وكذلك نشر الكيبل الضوئي وايصاله الى أكبر عدد من المستخدمين لتحسين خدمة ، ومغادرة خدمة الواي فاي"، مشيرة إلى "العمل على تفعيل مشاريع الترانزيت والكيبل الضوئي التي جعلت دول عالمية وشركات عالمية كبرى تضع انظارها على الممر العراقي".وأكدت وزيرة الاتصالات، "تقديم طلب رسمي (في وقت سابق) من أجل حظر تطبيق التيك توك، وذلك لورود آلاف المناشدات من أغلب العوائل العراقية حول إيقاف وحظر التطبيق، لاحتوائه أمور لا تليق بشعبنا وعوائلنا"، مردفة: "ليس نحن فقط أصحاب القرار، حيث قدمنا طلباً، ولكن لم نجد تفاعلاً، ونتمنى من اصدار قرار بذلك ونحن سنطبقه".