قبيل اضراب الأحد.. نقابة المعلمين تضع 9 مطالب أمام مجلس الوزراء

وذكرت في بيان، أن نقيب المعلمين ، عقد اجتماعا مع وزير التربية ، والأمين العام لمجلس الوزراء ، حيث تم خلال اللقاء تقديم المطالب الرسمية للنقابة، التي تعكس هموم ومستحقات شريحة المعلمين والمدرسين في عموم .وأشارت ، إلى أن هذه المطالب ستطرح للنقاش في جلسة المرتقبة، بحضور نقيب المعلمين، مؤكدة أن رئيس سيجتمع يوم غد الأحد مع المحافظين لمتابعة تنفيذ الطلب المتعلق بإنشاء أحياء سكنية مخصصة للمعلمين في جميع المحافظات، وذلك بعد نيله موافقة مبدئية من الحكومة.ادناه وثيقة تتضمن المطالب:يذكر أنه من المقرر أن تقوم الكوادر التعليمية يوم غد، بالاضراب عن الدوام الرسمي، من اجل تحقيق مطالبهم والتي من أبرزها "شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية، وصرف مخصصات مالية بنسبة 100%"