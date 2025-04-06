اضراب التربويين "يلهم" الوزارات الأخرى.. دوائر جديدة تترك الدوام وتنضّم للتظاهر (صور)

وخرج العشرات من الموظفين من دوائر مختلفة ببدلات الدوام من عمال وفنيين، ليتظاهروا امام مبنى مطالبين بتعديل سلم الرواتب.وبعد اشهر طويلة من التظاهر والمطالبة بتعديل سلم الرواتب دون جدوى، عادت المطالبات لتحيا من جديد بعد اعلان الكوادر التربوية الاضراب عن الدوام والتظاهر للمطالبة بمضاعفة مخصصات المهنة واجور النقل.ويعد التظاهر في هذه المرحلة، امرا حرجا خصوصا وانه يتزامن مع قرب الانتخابات، وكذلك حاجة المطالبات المرفوعة الى تخصيصات مالية إضافية في الوقت الذي تشكو أساسا من الترهل الوظيفي وارتفاع فاتورة الرواتب والتخصيصات التشغيلية.