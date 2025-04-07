عام كامل على الدراجة الهوائية.. صيني يسابق الرياح لاستكشاف مدن العراق

ورغم التحذيرات المتكررة التي تلقاها بشأن خطورة السفر إلى والمخاطر التي قد يواجهها في ، دفع الفضول "كاي شن" لاستكشاف المدن التاريخية والأثرية والدينية في العراق وتحدي جميع المخاوف.ويقول الصيني: "بدأت رحلتي بالدراجة الهوائية من ، ومررت بمسار طويل بالعديد من الدول وانطلقت متجهاً إلى إثيوبيا، مرورًا بمصر والأردن وسوريا ولبنان والآن، أنا في العراق منذ عام كامل، أتجول بدراجتي الهوائية."وخلال عام كامل، تنقل الصيني "كاي شن" بين عدة مدن عراقية منها وكربلاء وبغداد والرمادي وسامراء، وأبدى إعجابه الشديد بالحضارة العراقية الغنية، معرباً عن دهشته بجمال ملوية وقصر العاشق.وأشار الى أنه "فوجئت بردة فعل الناس هنا؛ حيث وجدتهم يرحبون بي في كل مكان، على عكس ما عانيته في بعض الدول، حيث كانت المعاملة أكثر جفافاً، مؤكداً أن "العراق كان المحطة الأكثر دفئاً في رحلته الطويلة".وقام شن برحلة تجوال في أبرز معالم العراق التاريخية والدينية، ومقابلة السكان المحليين، فضلاً عن تجربة طعامه الرائع، ولم يكن لديه أي قيود للتصوير في العراق، موضحاً أن "السكان المحليين كانوا يتمتعون بترحيب كبير، ويشعرون بسعادة عارمة لنشر الصور".وقام شن برحلة تجوال في أبرز معالم العراق التاريخية والدينية، ومقابلة السكان المحليين، فضلاً عن تجربة طعامه الرائع، ولم يكن لديه أي قيود للتصوير في العراق، موضحاً أن "السكان المحليين كانوا يتمتعون بترحيب كبير، ويشعرون بسعادة عارمة لنشر الصور".وتابع: "كنت أعتقد أنني سأواجه تحديات كثيرة، لكنني تعجبت بترحيب السكان وتعاملهم الإنساني. لم أشعر بالغربة، بل العكس تمامًا"، مبيناً انه "في بعض الدول الأخرى، كانت المعاملة أكثر جفافًا، أما هنا فكان الجميع يعرض المساعدة دون تردد، متمنياً أن تتغير الصورة النمطية ويعيد الناس نظرتهم تجاه العراق".ولفت الى ان "هذه الرحلة أكدت لي أن التواصل بين الثقافات يمكن أن يكون جميلاً، وأن هناك دائماً مزيج من التاريخ والإنسانية في كل وجهة"، مردفاً أنه "من إلى العراق، كانت الدارجة شريكتي في كل لحظة، والمشاعر التي تلقيتها من الناس ستبقى محفورة في قلبي.ورغم التوترات المتصاعدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، فإن "كاي" يعد واحدا من بين عدد متزايد من المسافرين الأجانب الذين يزورون العراق مع انتقال شركات السياحة الدولية إلى البلاد.