بالفيديو.. النيران تلتهم المخيمات في الموصل

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا كبيرا اندلع في مخيم في مدينة ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".وأضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "لم تعرف أسباب اندلاعه".