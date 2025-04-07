اندلاع حريق في محطة للوقود شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باندلاع حريق في محطة للوقود شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تتوجه لإخماد حادث حريق متوسط اندلع داخل محطة وقود المضمار في منطقة البلديات".

وأضاف المصدر "احتراق سيارتين داخل محطة الوقود".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.