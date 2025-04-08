معلمو العراق ينتفضون من جديد.. تظاهرات كبيرة تواجهها القنابل الدخانية

ففي انطلقت اكبر تظاهرة في المحافظة شارك فيها المئات من الكوادر التربوية امام تربية للمطالبة بحقوقهم.كما انطلقت تظاهرات كبيرة في للمطالبة بحقوقهم، فضلا عن حدوث تصادمات بين الكوادر التربوية والمتظاهرين في أدى الى تسجيل إصابات.فيما اعلن في بيان ورد لـ ، ان " قوات الأمن قمعت، صباح اليوم الثلاثاء بالقنابل الدخانية، المعلمين والتربويين وأصيب عدد منهم خلال ممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب عن الدوام، والاحتجاج للمطالبة بحقوقهم المشروعة".واضاف ان "جهات أمنية اقدمت على حملة تفتيش عدد من المدارس، في اليومين الماضية، للاستفسار عن حضور وغياب الملاكات التربوية المساهمين في إضراب المعلمين، كذلك جرى اعتقال ناشطين منهم، فضلاً عن احتجاز ناشطين من حراك الموظفين في واسط"، معربا عن رفضه "الشديد لهذه الإجراءات البوليسية، نعدها محاولة لترهيب الكوادر التربوية ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب السلمي وتشكل انتهاكاً صارخاً للحريات العامة المكفولة دستوريا ولحقوق الإنسان".وذكر ان "استخدام أساليب القمع والترهيب، لن يحل مشاكل آلاف المساهمين في هذه الفعاليات الاحتجاجية السلمية، ما يتطلب الاستماع إلى مطالبهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها"، موضحا ان "استمرار أسلوب المماطلة والتسويف، سوف يزيد من السخط والاعتراض الشعبي، وقد يتحول إلى فعل جماهيري أوسع يصعب السيطرة عليه، وبالتالي فأن منظومة الحكم ونهجها الفاشل تتحمل مسؤولية ذلك، بعد فشلها في توفير العيش الكريم للمواطنين وغياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة".واكد الحزب "وقوفه مع المتظاهرين السلميين"، معربا عن تضامنه "مع مطالبهم المشروعة، وندعو إلى استمرار الضغط الشعبي من أجل نيل الحقوق".