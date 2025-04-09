الدفاع المدني تدخل سريعا.. حريق كربلاء تحت السيطرة ولا خسائر بالأرواح

وقالت المديرية في بيان، ان فرقها في "تمكنت بنجاح من السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع في فندق بمنطقة باب ، وقد تمت عمليات الإخماد والمحاصرة للنيران ومنع انتشارها بشكل كامل، وذلك بتوجيه مباشر من اللواء الحقوقي علك مدير عام الدفاع المدني وبإشراف من العميد سعد مدير المحافظة".وأضاف البيان، "هذا يدل على الاستجابة السريعة والفعالية العالية لفرق الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث الطارئة والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات في محافظة كربلاء".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي في ، اليوم الأربعاء، بأن حريقا كبيرا اندلع داخل بناية تجارية وسط المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا ضخما اندلع داخل بناية تجارية في منطقة باب داخل وسط كربلاء".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وتعمل على إخماده ومعرفة اسبابه"، لافتا الى ان "الحادث لم ينتج عنه خسائر بشرية لغاية الآن".وتابع المصدر، أن "فرق الدفاع المدني استعانت بآليات عالية من اجل اطفاء الحريق في الطوابق العليا من البناية".