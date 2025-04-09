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الدفاع المدني تدخل سريعا.. حريق كربلاء تحت السيطرة ولا خسائر بالأرواح
محليات
2025-04-09 | 08:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
820 شوهد
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الأربعاء، السيطرة على حادث حريق اندلع في فندق بمنطقة باب
الخان
في
محافظة
كربلاء
.
وقالت المديرية في بيان، ان فرقها في
كربلاء
"تمكنت بنجاح من السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع في فندق
شمس
بمنطقة باب
الخان
، وقد تمت عمليات الإخماد والمحاصرة للنيران ومنع انتشارها بشكل كامل، وذلك بتوجيه مباشر من اللواء الحقوقي
محسن
كاظم
علك مدير عام الدفاع المدني وبإشراف من العميد سعد
إسماعيل
خليل
مدير المحافظة".
وأضاف البيان، "هذا يدل على الاستجابة السريعة والفعالية العالية لفرق الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث الطارئة والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات في محافظة كربلاء".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي في
محافظة
كربلاء
، اليوم الأربعاء، بأن حريقا كبيرا اندلع داخل بناية تجارية وسط المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "حريقا ضخما اندلع داخل بناية تجارية في منطقة باب
الخان
داخل
المدينة القديمة
وسط كربلاء".
وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وتعمل على إخماده ومعرفة اسبابه"، لافتا الى ان "الحادث لم ينتج عنه خسائر بشرية لغاية الآن".
وتابع المصدر، أن "فرق الدفاع المدني استعانت بآليات عالية من اجل اطفاء الحريق في الطوابق العليا من البناية".
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