السوداني يوافق على فتح منفذ حدودي مع السعودية

وافق ، الخميس، على فتح منفذ حدودي مع .

وقال محافظ گناوي في بيان مقتضب، "استحصلنا موافقة على فتح منفذ حدودي مع المملكة العربية السعودية".

من جانبه كشف مصدر محلي لـ ، أن "اسم المنفذ الجديد هو منفذ العويقل".