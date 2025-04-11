المجسرات تحل "ثلث مشكلة الازدحامات".. من يتحمل الثلثين الاخرين؟

وقال عضو اللجنة للسومرية نيوز، ان "مشاريع فك الاختناقات والمجسرات، تستطيع حل جزء من مشكلة الازدحامات في بغداد"، مقدرًا نها "تعالج 35% من مشكلة الاختناقات في العاصمة".وأوضح ان "المشكلة الاكبر هي كثرة السيارات في العاصمة حيث وصل تقريبا في اخر احصائية الى اكثر من 6 مليون سيارة فقط في العاصمة"، مبينا ان "المشكلة الثانية هو عدم وجود نقل جماعي في العاصمة".وأشار الى ان "قانون خصصت مبلغا لغرض تنفيذ وقدمت الشركة الفرنسية تصاميمها ويتضمن المشروع ان تقوم الشركة المستثمرة بدفع المبلغ البالغ 14 مليار دولار تقريبا لتنفيذه".واكد ان " بغداد يحل مشكلة كاملة بـ 14 محطة تقريبا لكن حتى الان لم يتم تنفيذه رغم ان مقترحه يعود الى 23 عاما".وأشار الى "تشكيل لجنة من لهذا الغرض لكن حتى الان لم ينفذ المشروع، وفاتحنا لمعرفة أسباب التاخير"، معتبرا ان "تنفيذ المجسرات هو السبب في تأخير تنفيذ مترو بغداد".