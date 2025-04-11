لارتكابه مخالفات كثيرة.. مطالبات نيابية باعفاء مدير عام شركة نفط الوسط

وقال عضو اللجنة لـ ، ان "الشركة الاوكرانية التي احيل لها عقد حقل عكاز كان بموافقة مدير عام شركة نفط الوسط"، مبينا ان "الشركة الاوكرانية اشرنا عليها في اجتماع لجنه النفط والغاز النيابية وبحضور ومدير عام الشركة والوكلاء المختصين في الوزارة انها غير رصينة".وأضاف "ماضون باتجاه فتح هذا الملف وانهاء العقد وتسليم الضمانات"، لافتا الى ان "هناك ضمانات مالية على هذه الشركة وهي 50 مليون دولار".واكد ان "هذه المخالفة ارتكبتها ادارة شركة وهي من جملة مخالفات ثبتت على ادارة الشركة"، داعيا "رئيس النفط الى اعادة النظر في ادارة هذه الشركة واعفاء المدير عام وايجاد من هو البديل الاكفأ لإدارة شركة التي تعتبر من الشركات الرائدة في انتاج النفط".