تنسيقة واسط تعلن استمرار اضراب الكوادر التدريسية بالمحافظة

وذكرت التنسيقية في بيان ورد للسومرية نيوز، "استمرار اضراب الكوادر التعليمية امام لحين تحقيق مطالبهم".وتابع، ان "عودة الكوادر التعليمية والتربوية الى المدارس في المحافظة مرهون بمدى استجابة الحكومة للمطالب المشروعة التي قُدمت الى الجهات المعنية".وهددت ممثلية الكوادر الوطنية التربوية في باتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الإضراب العام ومقاطعة الانتخابات، في حال عدم استجابة الجهات الحكومية والنيابية لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والعادلة.ويستمر الاضراب في بعض المحافظات من الكوادر التدريسية والتعليمية للمطالبة بأنصافهم اسوة بباقي الوزارات.