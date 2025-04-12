المصرف الأهلي يستحوذ على نافذة بيع العملة بالعراق.. باب جديد لدعم الاقتصاد الأردني

وقال لـ ، ان "سبب استحواذ المصارف الاردنية على نافذة بيع العملة هي بسبب سياسة البنك المركزي غير الموفقة"، مستغربا "من استبدال محافظ البنك المركزي السابق الذي خفض مبيعات الدولار يوميا الى 85 مليون دولار، فيما رفع المحافظ الحالي البيع الى 300 مليون دولار".وأضاف ان "فتح هذه المصارف هو اعطاء "ادفانتد " للجانب "، موضحا ان "هذه المصارف عليها مؤشر، وتقوم بتحويل بمبالغ عالية مع تغيير سعر الصرف".واكد ان " يخسر من 13 الى 16 مليون دينار سنويا بسبب تغيير سعر الصرف، وظهور طبقة فساد جديدة تعتاش على فارق سعر الصرف بين الرسمي والموازي"، لافتا الى ان "المصرف فتح لدعم غير مباشر للاقتصاد الأردني".وذكر ان "هذه المصارف تحقق ارباحا حسب قيمة المبيعات ومبيعات البنك المركزي بنحو 300 مليون دولار يوميا"، لافتا الى ان "الاستحواذ على نافذة بيع العملة بالعراق تؤدي الى تشجيع تهريب العملة خارج العراق وغسيل الاموال وهو مؤشر سلبي".