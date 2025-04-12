السيد الصدر: أخذ أراضي باسمنا فساد بعينه

وقال في بيان ورد لـ ، ان "أخذ قطع الأراضي باسمنا لهو الفساد بعينه وإرجاعها والتنازل عنها أمر محمود".وأضاف "لا ينبغي التفريط بباقي الأرض فهي من حقوق الموظفين كالمعلمين والقوات الأمنية من الجيش والشرطة نصرهم الله تعالى على أعداء والدين والمذهب".وقدم السيد نصيحة بـ"توزيع ما بقي عليهم أو على أمثالهم كي يزول الحيف عنهم ولكي لا تكون الأراضي لعبة بيد الفاسدين والمتسلطين.. فالتفتوا رجاءً أكيدًا".وأكد ان "الشعب العراقي بحاجة لذلك فلا ينبغي إغفالهم وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة".