المباشرة بإجراءات استئناف إطلاق رواتب ضحايا الإرهاب في الأنبار

وقال رئيس المؤسسة النائلي إن "المؤسسة سبق أن أوقفت احترازيا معاملات مستفيديها من ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في من أجل التحقق من عدم كونهم منضمين لعصابات " " الإرهابية".وأشار إلى تشكيل لجنة بأمر ديواني من أجل تدقيق هذه المعاملات، تضم الوزارات الأمنية التي تعمل جميعها على تدقيق سلامة الموقف الأمني، فضلا عن التي تقوم بتدقيق شهادات الوفاة.وبين النائلي، أن عدد المعاملات يبلغ 11 ألف معاملة لشهداء ومصابين، من بينها أربعة آلاف معاملة للشهداء، داعيا ذويهم إلى مراجعة المؤسسة من أجل ملء استمارة معلومات تخص الشهيد واستكمال معاملاتهم لغرض ترويجها بشكل صحيح واستئناف إطلاق الرواتب.وأوضح أن أغلب المعاملات وردت من بمستمسكات مستنسخة غير أصلية، كما أن هناك أسماء لا دلالة لها تخص الشهيد، فعلى سبيل المثال يكون اسم والد أو والدة الشهيد وهميا.ولفت النائلي إلى إعداد استمارة تضم معلومات متكاملة عن الشهيد من أجل أن يتسنى لذويه المستحقين معاودة إكمال معاملاتهم، إلى جانب تزويد المؤسسة بشهادات وفاة أصلية لكون جميع الشهادات الموجودة غير أصلية.