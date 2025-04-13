النزاهة تعلن إعادة "مليار وربع" إلى خزينة الدولة

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أفادت بحسب بيان ورد لـ ، بأنَّ "إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة (١,٣١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارٍ وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار الى ".ونوهت الهيئة، إلى "التعاون والتنسيق الكبيرين مع وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٦) من وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)".