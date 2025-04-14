توقف الرحلات في مطار النجف الدولي

وقال اعلام المطار لـ ، ان "الرحلات الجوية توقفت بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة".وأضاف ان "مدى الرؤيا بلغ 400 متر، وهو من المفترض ان يكون في اقل حالته 800 إلى 1000 متر".