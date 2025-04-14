تحذير هام من الانواء الجوية للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان " تحول الى ليل بتأثير عاصفة ترابية كثيفة في بعض مدن جنوب ووسط البلاد ناتجه عن نشاط بالرياح السطحية".وحذرت الهيئة من "السفر الليلة بين المحافظات لانعدام الرؤية".