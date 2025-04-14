مطار النجف يعاود استئناف رحلاته

وقال اعلام المطار لـ ، ان "الرحلات الجوية استؤنفت بعد توقف لوقت قصير بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة وتسببت بانعدام الرؤية".واضاف ان "مدى الرؤية اصبح 1100 متر بعد بدء زوار العاصفة تدريجيا".