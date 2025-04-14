الانواء الجوية تصدر تقريرا هاما بشأن يوم غد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "التحديثات الصادرة من نماذج الطقس العددية المستلمة في تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تأثير منخفض حراري سطحي من شبه الجزيرة مع تواجد كتلة هوائية باردة في الطبقات العليا من الجو، تستمر اليوم وغدا الثلاثاء 15-14 نیسان 2025م، تتمثل بنشاط واضح في الرياح السطحية المثيرة للغبار، إلى جانب فرص لهطول أمطار رعدية في عدد من مدن البلاد".وأضافت انه "من المتوقع حدوث تقلبات ونشاط بالرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية في مناطق واسعة من البلاد، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية منها تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مما يسبب إثارة لموجات من الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية والمفتوحة، مع احتمالية انتقال موجات الغبار نحو المناطق الوسطى من البلاد".وتابعت ان "هناك فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال فترة التأثير في مدن شمال البلاد والأنبار، كذلك تشمل فرص الامطار مناطق من مدن وسط البلاد، ، بابل، ، وصلاح الدين وخاصة مدينتي والديوانية. مع فتراتمن الغزارة في والسليمانية وكركوك وشمال ".وبينت "اما درجات الحرارة فقد تنخفض بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء وتعود للارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث تنتهي الحالة الجوية ساعات فجر وصباح يوم الاربعاء مع استمرار بعض الهطولات الخفيفة المتفرقة على وشمال دهوك".التحذيرات والتنبيهات1- يُنصح مرتادي الطرق الخارجية بتوخي الحذر بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة موجات الغبار.2- ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.3- متابعة تطور الحالة الجوية وتحديثات الطقس، حيث تكون الهطولات متقطعة ومحلية الطابع.