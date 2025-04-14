استئناف الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي

وقال مدير المطار لـ ، ان "الرحلات الجوية في استؤنفت بعد توقفها لفترة قصيرة".وأضاف ان "توقف الرحلات جاء بسبب العاصفة الترابية التي تعرضت لها المحافظة، الا ان العاصفة بدأت بالزوال تدريجيا".