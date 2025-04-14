بالصور.. حالات اختناق بعد العاصفة الترابية

وقال مراسل ، ان "العاصفة الترابية التي ضربت محافظات والديوانية وميسان أدت الى تسجيل حالات اختناقات، نقل الكثير منها الى المستشفيات".وأضاف ان "المستشفيات جهزت حجرات الطوارئ التابعة لها بالاوكسجين لعلاج المرضى".