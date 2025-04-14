تحذير نيابي يخص محافظة نينوى

وقال في بيان ورد لـ ، "في جلسة اليوم وقبل التصويت على لتكون المحافظة رقم (19) كانت هناك محاولات لزج وتقسيمها إلى عدة محافظات لتكون وسهل وسنجار محافظات مستحدثة من المحافظة الام نينوى".وأضاف "كان الطلب من بعض النواب والأحزاب السياسية بأن يكون هناك توصية لمجلس الوزراء باستحداث محافظات جديدة أسوة بمحافظة حلبجة"، لافتا الى ان "هذا الامر دفعنا إلى رفض الموضوع جملة وتفصيلا رفضا قاطعا وعدم عرضه على ".وذكر ان "تقسيم نينوى على اساس طائفي وعرقي هو تقسيم لكل وسيكون لقمة سائقة لابتلاعه من الدول الطامعة به"، داعيا "كافة النواب الوطنيين من كل محافظات العراق وخاصة نواب محافظة نـينوى الذين لم يحضـروا جـلسة اليوم، ان يكون صوتا لهم يعارض الأصوات التي ارتفعت داخل مجلس النواب لتقسيم نينوى ابتداء وبقية المحافظات لاحقا".واكد "لن نسـمح بتمرير مشاريع التقسيم والتجزئة لعراقنا الحبيب وشعبنا على اساس طائفي وعرقي".