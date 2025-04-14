مع العاصفة الترابية.. إرشادات من صحة ذي قار للمواطنين

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، ان "على المواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك بسبب العواصف الترابية التي تشهدها المحافظة حالياً، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، خصوصاً كبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض التنفسية المزمنة".واضافت ان "الإرشادات الصحية هي:• ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج.• غلق الأبواب والنوافذ بإحكام داخل المنازل.• استخدام أجهزة ترطيب الهواء إن توفرت.• التوجه إلى أقرب في حال ظهور أعراض اختناق أو ضيق في التنفس.