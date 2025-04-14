المرور تصدر تحذيرات لجميع السائقين

وقال مدير مرور المحافظة العميد وسام لـ ، انه "في ظل الظروف الجوية القاسية التي تمر بها المحافظة من عاصفة ترابية، ندعو كافة السائقين الى التروي في قيادة المركبات واستخدام اللافتة الضوء".وشدد على "ضرورة السير ببطئ وتجنب السرعة الشديد وعدم السير بعكس الاتجاه"، لافتا الى "أهمية القيادة بحذر في هذه الأجواء".واكد على "أهمية تجنب الاعمدة والأشجار وعدم التوقف قربها".