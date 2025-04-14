صحة ذي قار: 174 حالة اختناق جراء العواصف الترابية

وقال مدير عام الدائرة نجم الخالدي في بيان ورد لـ ، انها "تواصل معالجة 174 حالة اختناق ناتجة عن العواصف الترابية التي شهدتها المحافظة"، مؤكدا أن "مستشفيات مركز المحافظة استنفرت جهودها الطبية والتمريضية لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين".وأضاف ان "هذه الإحصائية أولية حتى الآن، وقد تم توزيع الحالات على عدد من المستشفيات في مركز المحافظة"، مشيراً إلى أن "الكوادر الصحية تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحالات لضمان استقرارهم الصحي".وشدد "على استمرار الاستعدادات لمواجهة أي طارئ مشابه خلال الأيام المقبلة"، داعيا "المواطنين، خاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، إلى الالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب التعرض المباشر للغبار، وارتداء الكمامات في حال الضرورة".