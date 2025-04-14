اكثر من 750 حالة اختناق في ثلاث محافظات

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "التحول المناخي الناجم عن العاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة، استدعى استنفارًا تامًا لجميع الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وكافة الكوادر الساندة، إلى جانب تهيئة شعبة الإسعاف الفوري للتعامل مع الحالات الحرجة من الاختناق، لضمان سرعة إسعافها".وأضاف العبودي أن "الدائرة وفرت أيضًا قناني الأوكسجين والعلاجات الخاصة بأمراض الربو والحساسية"، مبينًا أن "الحالات الواصلة حتى الآن تحت السيطرة".وأكد أن "دائرة صحة متواجدة في جميع ، وشُعب الطوارئ في حالة استنفار كامل"، مشيرًا إلى أنه "حتى الآن، تم استقبال أكثر من 250 حالة اختناق".كما قال مدير إعلام دائرة صحة الكناني، للوكالة الرسمية إن " سجلت 342 حالة اختناق بمختلف الأعمار من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظة".وأضاف الكناني، أن "مدير عام الدائرة ، وجه باستنفار تام لكافة الملاكات الصحية في المراكز الصحية ضمن الأقضية والنواحي، مع التأكيد على توفير أجهزة البخاخ والأوكسجين وأدوية البنتولين والهيدروكورتيزون والديكساميثازون".وأكدت، أن "التوجيهات شملت أيضاً ضمان تواجد الأطباء والكوادر الصحية بشكل مستمر، فضلاً عن تهيئة سيارات الإسعاف لنقل المصابين بحالات الاختناق بشكل عاجل إلى المؤسسات الصحية".واكد للوكالة الرسمية أن "الدائرة استنفرت كوادرها منذ ساعات جراء العاصفة الترابية واستقبلت 158 حالة حتى الآن وتم تقديم الرعاية اللازمة".