هيئة الحج تحصد المركز الأول لتنظيم العمرة في منتدى دولي

حققت العراقية المركز الأول لتنظيم العمرة في دولي عقد في .



وحصلت للحج والعمرة بحضور رئيس الهيئة الشيخ على المركز الاول لتنظيم العمرة في العمرة والزيارة في المدينة المنورة.

وسبق لوزارة ، أن اشادت بهيئة في الديار كأفضل بعثة حج، وجاءت الاشادة بهيئة خلال مشاركتها بمؤتمر ومعرض الحج في جدة.