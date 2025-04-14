في البصرة.. نحو 750 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

أعلنت دائرة ، الاثنين، عن تسجيل نحو 750 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية في المحافظة.

وقال في دائرة في بيان، "ارتفاع اعداد الداخلين للمؤسسات الصحية جراء العواصف الترابية 749 حالة اختناق".

وأضاف البيان "الجهود الطبية والصحية لابطال الجيش الأبيض لازالت مستمرة لاستقبال الحالات في طوارئ جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة".

الى ذلك، قالت مديرية دفاع مدني في بيان، "باشراف ميداني مباشر ومتابعة العميد لفتة مدير دفاع مدني المحافظة، المديرية تنشر مفارزها بالعجلات الساندة التخصصية الاطفاء والانقاذ في الطرق الخارجية والداخلية بسبب كثافة الاتربة تحسبا لأي طارئ قد يحصل لا سامح الله".

وشهدت محافظات عدة، اليوم الاثنين، عاصفة ترابية تسببت بحالات اختناق.