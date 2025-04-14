البصرة تعطل الدوام الرسمي يوم غد

قررت ، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بسبب سوء الاحوال الجوية".

وشهدت محافظات عدة، اليوم الاثنين، عاصفة ترابية تسببت بحالات اختناق للمواطنين.