ميسان تسجل أكثر من 650 حالة اختناق بسبب "العاصفة"

وقالت صحة في بيان، "استقرار تام لجميع الحالات المرضية التي استقبلتها مستشفيات المحافظة بسبب مضاعفات العاصفة الترابية، بعد تلقي العلاج اللازم في ردهات الطوارئ، وتوفير الأوكسجين والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع قسمي الصيدلة والعمليات".

وأكدت الدائرة أن "أقسام الطوارئ تم تعزيزها بمستلزمات إضافية، فيما تواصل عجلات الإسعاف عملها في نقل الحالات من وإلى المستشفيات"، مضيفة أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.



وكشفت عن الإحصائية التفصيلية للحالات التي تم استقبالها حتى الآن، موضحة أن في : نحو (200) حالة ومستشفى الزهراوي الجراحي: (22) حالة ومستشفى الكحلاء العام: (23) حالة ومستشفى علي الغربي: (40) حالة ومستشفى المجر الكبير: (75) حالة".

وأضافت أنه في مستشفى : (41) حالة ومستشفى الميمونة: (15) حالة ومستشفى : (42) ومستشفى الطفل لحد الان (51) ومركز صحي علي الشرقي (52) ومركز طوارئ كميت (70)، اضافة الى السلام (25)".