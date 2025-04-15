الصحة توجه دعوة للاهالي بشأن حديثي الولادة

وقال مدير عام العامة في الوزارة رياض في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الوزارة سجلت مؤخراً 130 إصابة بمرض قصور الغدة الدرقية، و28 مصاباً بـ(الفينيل كيتون يوريا) و44 مصاباً بـ(الاكتوسيميا)".وأضاف أن "هناك أمراضاً وراثية خطيرة تصيب الأطفال حديثي الولادة، لذا نعمل على اكتشافها مبكراً خلال الشهر الأول من ولادتهم من خلال إجراء الفحص الطبي المسمى (الغربلة)، وفي حال عدم مراجعة ذويهم من الممكن إصابة الأطفال بالعوق الجسدي أو الذهني أو تلف الدماغ، أو أمراض وراثية أخرى مثل (كالاكتوسيميا، التيروزينيميا، الفينيل كيتون يوريا)".وأوضح أن "مرض (الفينيل كيتون يوريا) يعدُّ الأكثر شيوعاً لدى الأطفال، وهو نوع من إصابات أمراض التمثيل الغذائي الوراثية، ويمكن تداركه بالحليب الطبي المتوفر الذي يتم توزيعه من قبل الوزارة بأسعار رمزية بين المرضى وفقاً للفحوصات المختبرية".وتابع الحلفي أن "هذه الأمراض تسبب قصوراً بالغدة الدرقية الوراثي (الخلقي) وتعالج بالأدوية، وقد يكون علاجها وقتياً في بعض الأحيان، وتسبب أيضاً ارتفاع سكر (الكالكتوز)"، مبيناً أن "أسباب الإصابة بالأمراض الوراثية هي طفرات جينية بالوراثة تعتمد على الاستعداد والتأهب الوراثي لمرضٍ ما".وأشار إلى أن "بعض الأمراض الوراثية قد لا تكتشف عند حديثي الولادة، وحتى الأطباء قد يفوتهم تشخيص المرض، لذا ينبغي إجراء فحص الغربلة الذي يتضمن جميع التحاليل المتعلقة بتلك الأمراض، ولجميع الأطفال في الشهر الأول من أعمارهم خلال مراجعتهم للمراكز الصحية وخلال تلقيحهم الـ( BCG)، إذ تسحب منهم عيِّنات وتُرسل لغرض فحصها في مختبرات الصحة العامة مجانا".ولفت الحلفي إلى "تنفيذ مشروع (الغربلة) لحديثي الولادة ضمن دوائر صحة وكربلاء ، وحالياً تمت توسعة البرنامج ليشمل جميع المحافظات من خلال توفير الأجهزة الحديثة من مناشئ رصينة في وتطور التكنلوجيا وخبرات الملاكات الطبية".